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    • 26.01.2023 11:02
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    • 26.01.2023 11:02
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    SÖZLEŞMELİYE KADRO kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro MAZERET TAYİNİ var mı?

    Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ve yasalaştı! SÖZLEŞMELİYE KADRO kimleri kapsıyor?

    Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor. İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

    4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.

    Sözleşmeliye kadro yasalaştı! Sözleşmelinin maaşı ne kadar artacak?

    Kadro düzenlemesi kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olmasını sağlıyor. Öte yandan kadroya geçişler ise tamamen isteğe bağlı olacak.

    Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınması bekleniyor. Atandıktan sonra 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek. Yasa yürürlüğe girmesinin akabinde sözleşmeli göreve başlayanlar 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

        SÖZLEŞMELİYE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

        Düzenleme kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarında proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor.

        458 BİN 615 KİŞİ YARARLANACAK

        458 bin 615 kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor. Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek. Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

        Yasa yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayanlar 3 yıl sonra kadroya geçebilecek

        Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.
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        Haberler Güncel SÖZLEŞMELİYE KADRO kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro MAZERET TAYİNİ var mı?
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