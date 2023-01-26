SÖZLEŞMELİYE KADRODA KAPSAM DIŞI OLANLAR

Düzenleme kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarında proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor.