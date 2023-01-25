2023 Diyanet kandil TAKVİMİ || REGAİP KANDİLİ yarın mı, 26 Ocak kandil mi? Yılın ilk kandili için heyecan dorukta!

Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor. Üç aylar Recep ayı ile başlıyor ve Şaban ayının ardından mübarek Ramazan ayı ile bitiyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar...
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2023?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.