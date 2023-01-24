ivd.gib.gov.tr BORÇ SORGULAMA EKRANI || Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma müjdesi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak. Peki, borç yapılandırması nasıl yapılır? İşte detaylar...
KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022
Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.