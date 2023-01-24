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    • 24.01.2023 08:01
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    • 24.01.2023 08:01
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    Yılın ilk kandili için heyecan dorukta! Diyanet üç aylar ve kandil TAKVİMİ || REGAİP KANDİLİ 2023 ne zaman, hangi gün?

    Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor. Üç aylar Recep ayı ile başlıyor ve Şaban ayının ardından mübarek Ramazan ayı ile bitiyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili 2023 ne zaman, hangi gün?

    Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor. Üç aylar Recep ayı ile başlıyor ve Şaban ayının ardından mübarek Ramazan ayı ile bitiyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte detaylar...

    REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    2023 KANDİL TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

    Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

        2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

        Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

        Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

        Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
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            Haberler Güncel Yılın ilk kandili için heyecan dorukta! Diyanet üç aylar ve kandil TAKVİMİ || REGAİP KANDİLİ 2023 ne zaman, hangi gün?
                SON DAKİKA