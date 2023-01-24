ÇİP TAKTIRMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çip süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" diye cevap verdi.