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    • Güncel
    • 24.01.2023 08:06
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    • 24.01.2023 08:06
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    CİMER TALEP EKRANI - CİMER talep nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi. CİMER ekranından sizde birçok konuda başvuruda bulunabilirsiniz. Peki, CİMER şikayet nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CİMER talep nasıl yapılır? CİMER TALEP EKRANI açıldı!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi. CİMER ekranından sizde birçok konuda başvuruda bulunabilirsiniz.Peki, CİMER şikayet nasıl yapılır? İşte detaylar...

    CİMER TALEP NASIL YAPILIR?

    🔸www.cimer.gov.tr veya e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adreslerini kullanarak.
    🔸ALO 150 telefon hattını arayarak.
    🔸İletişim Başkanlığına gönderilmek üzere mektup ve faks göndererek

    CİMERE ŞİKAYET EDİNCE NE OLUR?

    Şikâyet niteliğindeki başvurularda, CİMER personelinin gerekli görmesi hâlinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilir. Bu durumda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri gizli olarak işleme alınır ve sonuçlandırılır.

        CİMER KAÇ GÜN İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA?

        Vatandaşlarımıza yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.

        CİMER FORMU NASIL DOLDURULUR?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler direkt olarak e-devlet üzerinden giriş yapabilir ya da "cimer.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numarası, ad, soyad, annesinin evlenmeden önceki soyadı, kimlik seri no ve cep telefonu bilgilerini girerek başvuru sayfasına gelebilirler.
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