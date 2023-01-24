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    • 24.01.2023 12:56
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    • 24.01.2023 12:56
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    Cezalar ne zaman silinecek? EHLİYET AFFI SON DAKİKA! Trafik cezası puanı silindi mi, ehliyet affı ne zaman çıkacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.'' dedi. Açıklamalarına devam eden Erdoğan, '' 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık.'' ifadelerini kullandı. Peki, cezalar ne zaman silinecek? Cezalar silindi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cezalar ne zaman silinecek?

    Ehliyet affı açıklamalarının ardından vatandaşların en sık arattıkları arasında cezaların ne zaman silineceği yer alıyor. İşte merak edilenler..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, ''Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.'' cümleleri yer aldı.

    EHLİYAT AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affı ile ilgili alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Başkan Erdoğan, açıklamasında belirli ihlaller dışındaki ceza puanlarının da silineceğini söyledi. Buna göre, yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve 10 bin kişinin ehliyeti iade edilecek.

        EHLİYET 20 CEZA PUANI NEDİR?

        Trafik ceza puanları, sürücünün ihlaline ve oluşturduğu riske bağlı olarak değişkenlik gösterir. 2022 yılında trafikte sürücülerin en sık yaptığı hata ve ihlallere karşı belirlenen sürücü ceza puanları şunlardır:

        Alkollü araç kullanmak: 20 puan.

        Emniyet kemeri takmamak: 15 puan.

        Kırmızı ışıkta geçmek: 20 puan

        ADAY SÜRÜCÜ EHLİYET PUANI KAÇ?

        Bu puan 1 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşırsa ehliyete el konulur. Stajyer ehliyete sahip kişilerin ceza puan limitleri ise 75'tir. Yani stajyer sürücü, 1 yıl içinde 75 ceza puanına ulaşırsa ehliyetine kalıcı olarak el konulur. Bir yıl içinde 75 ceza puanı dolmazsa 2. yıla girildiğinde ceza puanı sıfırlanır
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        Haberler Güncel Cezalar ne zaman silinecek? EHLİYET AFFI SON DAKİKA! Trafik cezası puanı silindi mi, ehliyet affı ne zaman çıkacak?
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