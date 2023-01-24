Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyeleri LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar"

Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı vermişti. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" demişti.

CHP ve İyi Partililer komisyonda destek mesajları verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında oynanan oyunu gözler önüne sermişti. Özkoç, İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik önergesi hazırladığının hatırlatılması üzerine, "Bu, İYİ Parti'nin değil, 6'lı masanın teklifidir" demişti.

Özkoç, "Sizin teklifiniz kabul edilmezse tavrınız ne olur" sorusuna, "Teklifimizin arkasındayız" diyerek önümüzdeki günlerde nasıl ipe un sereceklerinin de mesajını vermişti.