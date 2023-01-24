Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.
MUHALEFET İPE UN SERECEKTİ
60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyordu. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurgulamıştı.
HDP, Anayasa Komisyonu'nun ilk günlerde yaptığı toplantılara katılmadı. Görüşmelerin başladığı günlerde iki gün üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya ilerleyen günlerde katıldı.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkarmıştı.