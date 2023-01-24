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    • 24.01.2023 18:48
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    Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

    Son dakika haberi! Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM  Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi. Özgürlüklerin önüne set çekme görüntüsü vermemek için çareler arayan muhalefet, değişiklik teklifinde yer alan 'aile' maddesine itiraz ederek LGBT sapkınlığı kendisine kalkan yapmıştı.

    takvim.com.tr
    Başörtüsüne anayasal güvencede flaş gelişme!

    Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

    MUHALEFET İPE UN SERECEKTİ
    60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyordu. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurgulamıştı.

    HDP, Anayasa Komisyonu'nun ilk günlerde yaptığı toplantılara katılmadı. Görüşmelerin başladığı günlerde iki gün üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya ilerleyen günlerde katıldı.

    CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkarmıştı.

        Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı vermişti. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" demişti.

        CHP ve İyi Partililer komisyonda destek mesajları verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında oynanan oyunu gözler önüne sermişti. Özkoç, İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik önergesi hazırladığının hatırlatılması üzerine, "Bu, İYİ Parti'nin değil, 6'lı masanın teklifidir" demişti.

        Özkoç, "Sizin teklifiniz kabul edilmezse tavrınız ne olur" sorusuna, "Teklifimizin arkasındayız" diyerek önümüzdeki günlerde nasıl ipe un sereceklerinin de mesajını vermişti.

        ARALARINDA ANLAŞAMADILAR
        Özkoç, 6'lı masanın metninden bahsetse de henüz böyle bir metin ne komisyona ne de AK Parti'ye sunuldu. 6'lı masada içerik ile ilgili görüş ayrılıklarının aşılamadığı konuşuluyor.

        LGBT'Yİ KORUMAK İÇİN AİLE DÜZENLEMESİNE DESTEK YOK
        CHP ve İYİ Parti, komisyondaki görüşmeler sırasında aileye ilişkin düzenlemeye gerek olmadığını ifade etmişti.

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        Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
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