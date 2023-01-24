Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.01.2023 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2023 16:00
    ABONE OL

    6.5 milyar dolarlık dev altın madeni keşfedildi! İlk altın külçesini Başkan Erdoğan dökecek! Cuma günü başlıyor! Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik...

    Bilecik'te geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldu, gözler cuma gününe çevrildi. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri açılış için gün saymaya başladı. İşte dev altın madeni hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    6.5 milyar dolarlık dev altın madeni keşfedildi!

    Bilecik'te geçtiğimiz yıllarda atın rezervi keşfedilmişti madenin açılması aşamasına gelindi.

    6.5 MİLYAR DOLARLIK DEV REZERV

    Muhabir Ahmet Türkeş dev altın rezervi ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Türkeş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Keşfedilen altın madeni o kadar önemli ki merak edilen pek çok soru var. Öncelikle ilk soru 2020 yılında keşfedilen altın madeni Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. "

    "450 milyon liralık yatırım ile faaliyete geçecek. 2020 yılında keşfedilmişti. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü. O çalışmalar tamamlandı. Gözler cuma gününde. "

        İLK KÜLÇEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖKECEK!

        Cuma günü altın madeni açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması ve ilk altın külçesini dökmesi bekleniyor. İlk etapta yüzde 82'lik çıkarılmaya hazır olan rezerve yoğunlaşılacak. Tüm maden sahasında altın çıkarılmaya başlanacak. 6 milyar doların üzerinde değere sahip, ilk etapta 1 milyon 252 bin ton altın çıkarılacak.

        GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

        Tüm maden sahası işletilmeye başlandığında bu rakam 6-7 ton civarına çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 42 ton altın üretti. Buradan 6-7 ton altın çıkarılması demek tüm Türkiye'deki altının yüze 15'inin buradan sağlanması demek olacak.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tuzlalı liseliler 31bin 500 kilo atık topladı
        Haberler Güncel 6.5 milyar dolarlık dev altın madeni keşfedildi! İlk altın külçesini Başkan Erdoğan dökecek! Cuma günü başlıyor! Ağrı, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik...
            SON DAKİKA