Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Rasmus Paludan'a talimatı İsveç hükümeti mi verdi? Stockholm yönetiminin ABD planı deşifre oldu: NATO girmek istemiyorlar

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Gerçekleştirdiği skandalla ilgili açıklamalarda bulunan Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, sessizliğini ülke basınına bozdu. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin tepki gösterdiği isim skandal bir açıklamaya imza attı.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA SKANDAL YANIT

Expressen gazetesine konuşan Paludan, "Türkiye'ye gol attığımda işte bu diye düşündüm" dedi ve ekledi: "İşler hayal ettiğim gibi olmadı." Gazetenin "pişman mısın?" sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı verdi:

"Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum."