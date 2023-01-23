HDP'li Selahattin Demirtaş'tan hem itiraf hem ortaklarına 'adaylık' tehdidi! "Yar içeride ya dışarıda..."

Selahattin Demirtaş ortaklarının durumunu akıl tutulması olarak yorumlanırken "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" ifadeleriyle de tehdit etti.

Demirtaş Twitter üzerinden şunları yazdı;

"Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

ORTAKLARINA YÜKLENDİ: AKIL TUTULMASI

Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?