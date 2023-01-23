HDP'li Selahattin Demirtaş'tan hem itiraf hem ortaklarına 'adaylık' tehdidi! "Yar içeride ya dışarıda..."

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden ortaklarını tehdit etti.
Türkiye'de seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 14 Mayıs 2023 olarak resmileşmese de artık kesinleşti ancak CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz belli değil.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 'ORTAK ADAY' ÇIKIŞI
Adaylık kaosu muhalefetin yandaşlarının da tepkisini çekerken Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'tan flaş bi çıkış geldi.
Selahattin Demirtaş ortaklarının durumunu akıl tutulması olarak yorumlanırken "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" ifadeleriyle de tehdit etti.
Demirtaş Twitter üzerinden şunları yazdı;
"Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.
ORTAKLARINA YÜKLENDİ: AKIL TUTULMASI
Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?
TEHDİT ETTİ: YA İÇERİDE YA DIŞARIDA!
Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!"
HEM İTİRAF HEM TEHDİT
Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamaları aday konusunda net bir karar veremeyen masa ortaklarına tehdit olarak yorumlandı.
Öte yandan bu çıkış HDP içindeki bölünmeyi de gözler önüne serdi. Öyle ki HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın 'ortak aday' vurgusunun aksine açıklamalar yapmıştı.
PERVİN BUNDAN: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ
7 Ocak'ta HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi.
Buldan şunları söyledi;
"Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"
MASANIN 'TEKLİ ADAY' 'ÇOKLU ADAY SÖYLEMLERİ
Demirtaş daha önce de ortak adaylık çıkışı yapmıştı. Yuvarlak masanın toplanıp toplanıp dağınılmasını eleştiren Selahattin Demirtaş tekrar 'birliktelik' çağrısı yaparak, "Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur." ifadeleriyle uyarıda bulunmuş ve bu çıkışın zamanlaması da manidar bulunmuştu.
Öyle ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu 'Ahlatlıbel'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ani bir kararla görüşmelerine sebep olmuştu.