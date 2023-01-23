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    • 23.01.2023 07:31
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    2023 OCAK KURA TAKVİMİ || TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu? İstanbul TOKİ İlk Evim sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ İlk Evim İlk İşyerim projesi kapsamında kura çekilişleri gerçekleştirilmeye devam ediyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul TOKİ İlk Evim sosyal konut kuraları ne zaman?

    İstanbul'da sosyal konut sahibi olmak isteyen kişiler geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmiş ve kura çekimi için geri sayıma başladı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, İstanbul TOKİ 2023 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

    İstanbul TOKİ sosyal konut kura tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak birçok ilde kuraların tamamlanması nedeniyle önümüzdeki günlerde sıranın İstanbul'a da gelmesi bekleniyor. En geç ocak sonu itibariyle İstanbul kura tarihlerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.

    11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta

        TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

        TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

        TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.
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        Haberler Güncel 2023 OCAK KURA TAKVİMİ || TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu? İstanbul TOKİ İlk Evim sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
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