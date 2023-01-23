2023 ilk cemre havaya ne zaman düşer? Suya ve toprağa ne zaman düşer? 2023 CEMRE TAKVİMİ || İşte 1. cemrenin düşeceği tarih...

Cemre düşme tarihleri, şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, soğuk havaların giderek geride kaldığının habercisi olarak akıllarda yer alıyor.
2023 İLK CEMRE HAVAYA NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE NE DEMEK?
Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.