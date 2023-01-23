18-25 Ocak TOKİ KURA listesi... TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 || İstanbul, İzmir, Çanakkale! Kuralar hangi ilde ne zaman çekilecek?

TOKİ sosyal kura takvimine göre ocak ayında yapılacak kuralar belli oldu. Buna göre 24 Ocak tarihine kadar kurası devam eden Ankara ve Adana ile birlikte Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta ilinin kurası çekilecek. İşte 2023 TOKİ kura takvimi...