Sevk tarihleri! Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman?

Bedelli askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaşlar 2023 yılında silah altına alınacak.

MSB tarafından paylaşılan 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine göre ilk bedelli askerlik sevkleri ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.