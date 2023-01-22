2023 İlçe ilçe İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ || İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ kura çekilişi mart ayına kadar devam edecek. 250 bin konut projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte 2023 İstanbul TOKİ kura takvimi..