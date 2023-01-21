Sevk tarihleri! Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman?

Vatani görevlerini yapmak için bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler şimdi de bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Sevk dönemlerinin belli olacağı tarih merakla beklenirken bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. İşte merak edilenler!
Bedelli askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaşlar 2023 yılında silah altına alınacak.
MSB tarafından paylaşılan 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine göre ilk bedelli askerlik sevkleri ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
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