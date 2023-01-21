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    • 21.01.2023 22:23
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    • 21.01.2023 22:23
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    Recep ayının ilk gecesi ne zaman, hangi ibadetler yapılır? Recep ayında okunacak dualar ve anlamları...

    Recep, şaban ve ramazan aylarını ifade etmek için kullanılan üç ayrın ilki ocak ayı içinde idrak edilecek. Recep ayı Cemaziyelahir ayından sonra gelen Hicri aydır. Recep ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Recep ayının ilk gecesi hangi gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Recep ayının ilk gecesi ne zaman, hangi ibadetler yapılır?

    Mübarek 3 aylara sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 3 ayların ilk ayı olan Recebi Şerif ayı hakkında araştırmalara başladı.

    RECEB AYI NE ZAMAN?

    2023 yılındaki Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 23 Ocak tarihinde başlamış olacaktır.

    Recep ayının 1. günü : 23 Ocak 2023 Pazartesi

    Recep ayının 1. gecesi : 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece

    Recep ayının son günü : 20 Şubat 2023 Pazartesi

    Recep ayının son gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece

    RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

    Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

        RECEP AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

        Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

        Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

        10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

        10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

        ÜÇ AYLAR DUALARI

        Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

            Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz, "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir.

            İbnü Abbas'ın (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif'te: "Her kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, öğle ve ikindi (namazları) arası: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

            "Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyûm olan O büyük Allah-u Teala'dan, mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye mâlik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O'na tevbe ederim' derse, Allah-u Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: 'Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın!' diye vahyeder."

            Nitekim Şeddad ibni Evs (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif'te: "Seyyidü'l-istiğfar (istiğfarların efendisi) şudur: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا علٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

            "Ey Allah! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vadin (sözün ve müjden) üzere sabitim. Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle! Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.' İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse cennete girer yahut cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da, o günde ölürse, o da cennet ehlindendir."

                Ulema buyurmuştur ki: "Recep, günahlardan istiğfar içindir, Şaban kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise kalpleri nurlandırmak içindir. O halde Allah-u Teala'nın ayında istiğfarı çok yapmak lazımdır. Özellikle de seherlerde, "Seyyidü'l-istiğfar (istiğfarların efendisi)" denilen tevbeyi hiç terk etmemek gerekir.
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