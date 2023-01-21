Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

"21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız vatandaşlarla bir araya gelecek. Coşkulu bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın derdindeyiz. Uzun bir süreden beri, Cumhurbaşkanımız Bursa'ya gelememişlerdi. Bu ziyaretle birlikte resmi kurumların ve özel sektörün yapmış olduğu yatırımları gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 6 milyar civarında resmi kurumların, 15 milyar civarında da özel sektörün yapmış olduğu yatırımların açılışları gerçekleşecek. Bunlar Bursa'nın sanayisine ve istihdamına katkıları olması sebebiyle bizler için önemli. Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye yüzyılı' diyerek bir proje başlatmıştı. Bursa'nın da mottosu, 'Başarının yüzyılı' oldu. Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılışlarla, başarının yüzyılı noktasında Türkiye'ye bu konudaki bizim 'Türkiye yüzyılı' başlangıcımız olacak"

Başkan Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'nin kalkınmasında, istihdamında, önümüzdeki süreçleri yürütmesi noktasında çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirten Gürkan, "Bu mitingimizle cumhurbaşkanımızın yanında olarak yapmış olduğu hizmetlere takdirimizi göstermek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız Cumartesi günü saat 13.00'te Gökdere Meydanına bekliyoruz. O gün, metro seferleri saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bunların müracaatlarını yapıp ödemelerini de gerçekleştirdik. Ayrıca mahallelerimizden metroya ulaşılması için ring araçlarımız da olacak. Bütün sokaklarımızda bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İsteyen herkes metro ile ücretsiz bir şekilde Gökdere Meydanına gelebilir. Coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanımızı karşılamaya bekliyorum" diye konuştu.