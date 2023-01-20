Sözleşmeliye kadro MAZERET TAYİNİ var mı? SÖZLEŞMELİYE KADRO kimleri kapsıyor?

Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. Düzenleme, 458 bin 615 çalışana kadro imkanı veriyor. İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor. Kadro düzenlemesi kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olmasını sağlıyor. Öte yandan kadroya geçişler ise tamamen isteğe bağlı olacak.
Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınması bekleniyor. Atandıktan sonra 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek. Yasa yürürlüğe girmesinin akabinde sözleşmeli göreve başlayanlar 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.