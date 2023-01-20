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    • 20.01.2023 20:54
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    Skandal izin sonrası harekete geçildi! İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    İsveç'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izni verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    İsveç’e tepki!

    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı. Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi.

    İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.

    İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI
    İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı. Skandal eyleme verilen izin kınandı.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Skandal izin sonrası harekete geçildi! İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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