Skandal izin sonrası harekete geçildi! İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı. Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi.

İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı. Skandal eyleme verilen izin kınandı.

Detaylar gelecek...