Başkan Erdoğan Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temelini atacak!

68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak.

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