Başkan Erdoğan Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temelini atacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştirecek.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma töreni, Başkan Erdoğan tarafından saat 14.30'da Esenyurt Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.