TOKİ ÖDEME TAKVİMİ || 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, taksitler artacak mı?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her senenin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artış gerçekleştirilecek. İlk dönemsel artış sözleşmenin tarihine göre İdarece belirlenmiş olacak. Bu esnada taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.