Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.01.2023 08:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2023 08:04
    ABONE OL

    TOKİ ÖDEME TAKVİMİ || 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, taksitler artacak mı?

    TOKİ sosyal konut projesinde taksitlerin başlayacağı tarih merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesinde 7 Kasım'da başlayan kura çekimleri ile 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi belirlenmişti. Vatandaşlar şimdi TOKİ konut ödemelerini merak ediyor. İşte detaylar...

    TOKİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İlgiyle takip edilen sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılmış olacak.

    İşte orta gelirliye konut projesinin detayları

    Söz konusu projede taksit ödemeleri ile ilgili ilerleyen haftalarda tekrardan açıklamaların yapılması beklenmekte.

    Konut fiyatları 608 bin lira ile 950 bin lira arasında değişim gösteriyor. Ayrıca aylık taksitler ise 2 bin 280 liradan başlıyor, 3 bin 562 liraya kadar çıkabiliyor.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

        TOKİ projesine yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

        TOKİ ORTA GELİRLİ KONUT KAMPANYASINA BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

        Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılmış olacak.

        Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her senenin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artış gerçekleştirilecek. İlk dönemsel artış sözleşmenin tarihine göre İdarece belirlenmiş olacak. Bu esnada taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’de kıdem hesabı!
        Haberler Güncel TOKİ ÖDEME TAKVİMİ || 3+1 ve 2+1 konut taksitleri ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, taksitler artacak mı?
            SON DAKİKA