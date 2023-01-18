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    • Güncel
    • 18.01.2023 13:55
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    • 18.01.2023 13:55
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    TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 || İstanbul, İzmir, Çanakkale! Kuralar hangi ilde ne zaman çekilecek? 18-25 Ocak TOKİ KURA listesi...

    TOKİ sosyal kura takvimine göre ocak ayında yapılacak kuralar belli oldu. Buna göre 24 Ocak tarihine kadar kurası devam eden Ankara ve Adana ile birlikte Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta ilinin kurası çekilecek. İşte 2023 TOKİ kura takvimi...

    takvim.com.tr
    Güncel TOKİ kura takvimi

    250 bin sosyal konutta hak sahibi belirleme kuraları il il gerçekleşmeye devam ediyor. İzmir ve İstanbul kura tarihleri en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. TOKİ kura çekimi takvimi güncel liste resmi sitede yerini aldı.

    18- 25 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ

    18-19-20-21 OCAK 2023- KOCAELİ

    18-20-21-22 OCAK 2023- ANTALYA

    22 OCAK 2023- YALOVA

    23-24 OCAK 2023- ISPARTA

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

        İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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        Haberler Güncel TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 || İstanbul, İzmir, Çanakkale! Kuralar hangi ilde ne zaman çekilecek? 18-25 Ocak TOKİ KURA listesi...
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