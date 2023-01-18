TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 || İstanbul, İzmir, Çanakkale! Kuralar hangi ilde ne zaman çekilecek? 18-25 Ocak TOKİ KURA listesi...

250 bin sosyal konutta hak sahibi belirleme kuraları il il gerçekleşmeye devam ediyor. İzmir ve İstanbul kura tarihleri en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. TOKİ kura çekimi takvimi güncel liste resmi sitede yerini aldı.
18- 25 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ
18-19-20-21 OCAK 2023- KOCAELİ
18-20-21-22 OCAK 2023- ANTALYA
22 OCAK 2023- YALOVA
23-24 OCAK 2023- ISPARTA
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.