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    • Güncel
    • 18.01.2023 08:21
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    • 18.01.2023 08:34
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    Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulama - e-Devlet Kapısı! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları bekliyor. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama ekranı: e-Devlet...

    takvim.com.tr
    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

    Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının o tarihte açıklanacağı duyuruldu. İşte detaylar...

    BEDELLI ASKERLIK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bedelli askerlik sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.

    E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

    Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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        Haberler Güncel Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulama - e-Devlet Kapısı! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?
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