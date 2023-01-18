Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulama - e-Devlet Kapısı! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının o tarihte açıklanacağı duyuruldu. İşte detaylar...
BEDELLI ASKERLIK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden ilan edilecek.
E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.