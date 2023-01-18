Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulama - e-Devlet Kapısı! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenler bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının o tarihte açıklanacağı duyuruldu. İşte detaylar...