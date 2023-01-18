Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2023 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2023 07:02
    ABONE OL

    2023 CELP VE SEVK tarihleri | msb.gov.tr ASKERLİK YERLERİ 2023 CELBİ SORGULAMA || Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklandı. 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    Takvim
    ASKERLİK YERLERİ 2023 CELBİ SORGULAMA

    Askerlik için tecillerini bozduracak olan vatandaşlar, 2023 yılında askerlik celp tarihlerinin ne zamana denk geldiğini merak ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, askerlik yerlerinin e-devlet üzerinden sorgulanacağı bildirildi.

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
    Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
    Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

    Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRANLAR OCAK CELBİNE YETİŞECEK

        Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/Bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

        31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        P’eskort’
        Haberler Güncel 2023 CELP VE SEVK tarihleri | msb.gov.tr ASKERLİK YERLERİ 2023 CELBİ SORGULAMA || Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA