Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulama - e-Devlet Kapısı!

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler başvurularını tamamladı şimdi sonuçları bekliyor. Sonuçların açıklanmasının akabinde 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Peki Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama ekranı: e-Devlet...