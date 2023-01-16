İstanbul'da sosyal konut sahibi olmak isteyen kişiler geçtiğimiz aylarda başvurularını gerçekleştirmiş ve kura çekimi için geri sayıma başladı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, İstanbul TOKİ 2023 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?
İstanbul TOKİ sosyal konut kura tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak birçok ilde kuraların tamamlanması nedeniyle önümüzdeki günlerde sıranın İstanbul'a da gelmesi bekleniyor. En geç ocak sonu itibariyle İstanbul kura tarihlerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.
11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta