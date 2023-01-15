Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman? Sevk tarihleri! Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023?

2023 bedelli askerlik yerleri askere gidecek vatandaşaların merak ettiği konulardan birisi. 'Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler açıklandı. Peki, Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman? Sevk tarihleri 2023!
Bedelli askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaşlar 2023 yılında silah altına alınacak. MSB tarafından paylaşılan 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine göre ilk bedelli askerlik sevkleri ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
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