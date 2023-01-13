Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | 2023 üç aylar ne zaman başlayacak?

İnanların ibadet ve dualarla Allah'a yönelecekelri ve sonu 11 ayın sultanı Ramazan ayı olan mübarek üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanıyor. Bu yıl da Regaib Kandili 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece kutlanacak.