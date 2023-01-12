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    • 12.01.2023 08:02
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    • 12.01.2023 08:02
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    Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu?

    3 Ocak 2023 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en sık aratılanlar arasında genel müdür maaşları yer aldı. Enflasyon farkı sonrası genel müdür, emekli genel müdür maaşlarının ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki, 2023 genel müdür maaşları ne kadar? 2023 emekli genel müdür maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    3 OCAK 2023 GENEL MÜDÜR MAAŞ TABLOSU

    Enflasyon farkı sonrası emekli genel müdür maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 3 Ocak enflasyon farkı sonrası genel müdür maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI % 30 GÜNCELLENDİ! İŞTE YENİ MAAŞ TABLOSU!

    MEMUR MAAŞLARI

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848....... 19.930

    MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707....... 12.149

    UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905......... 17.547

    ÖĞRETMEN 1/4 12.276.......... 15.188

    BAŞKOMİSER 3/1 15.810....... 20.073

    POLİS MEMURU 8/1 13.747....... 17.536

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    UZMAN DOKTOR 1/4 18.853......... 23.795

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828........... 15.013

    MÜHENDİS 1/4 16.205 ......20.479

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 ....... 12.640

    PROFESÖR 1/4 25.984........ 32.750

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311....... 19.367

    VAİZ 1/4 12.752 ........ 15.979

    AVUKAT 1/4 15.485...... 19.203

    MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!

    MEMUR EMEKLİLERİ

    Müsteşar (1/1) 21.905,20........... 27.381,50

    Genel müdür (1/1) 19.361,41............ 24.201,76

    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13............ 9.286,41

    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57.............. 9.086,96

    Öğretmen (1/4) 7.475,52............. 9.344,40

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14......... 15.863,93

    Polis memuru (8/1) 7.731,57 .......... 9.664,46

    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86............ 9.082,33

    Mühendis (1/4) 9.115,72.......... 11.394,65

    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71.............. 7.929,64

    Profesör (1/4) 17.340,84............... 21.676,05

    İmam-hatip 7.475,52................ 9.344,40

    Avukat (1/4) 7.475,52 ................. 9.344,40

    GENEL MÜDÜR YETKİLERİ NELERDİR?

    Genel müdür, kurum için görev ve hedef belirler. Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların sorumluluğu genel müdüre aittir. Genel müdürler, yönetim kurulunun belirlediği tüm görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler.

    GENEL MÜDÜR KİMLERDİR?

    Genel Müdür, şirketin yasal temsilcisidir ve şirket işletmelerinin yönlendirilmesi ve yönetimin sorumlu kişidir. Şirketin emanet edildiği en yetkili kişidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun düzenli üyesi olamaz, ancak Yönetim Kurulu üyeleri arasından herhangi birini yerine geçici olarak vekalet edebilir.
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    Haberler Güncel Emekli genel müdür maaşı kaç TL oldu? 2023 Ocak zammı ile GENEL MÜDÜR MAAŞLARI ne kadar oldu?
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