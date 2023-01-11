İMAR AFFI 2023 SON DURUM || İmar affı gelecek mi? İmar barışı ne zaman?

İmar affı düzenlemesi 11 Ekim'de TBMM Komisyonuna sevk edildi. 2022 yılı içerisinde teklifin kabul edilip, yürürlüğe alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. İlk defa 1984 yılında çıkarılan imar barışı ile birlikte kaçak ve çarpık yapıların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.İmar barışı affı ne zaman? İşte detaylar...
İMAR AFFI ÇIKACAK MI?
İmar affı kanun teklifi 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. İmar affının kapsamı ve ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında hükümet kanadından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.
"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından İmar affı TBMM'ye geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici yaptığı açıklamada yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek " Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.