2023 taşerona kadro verilecek mi, ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro son dakika! İşte dört gözle beklenen haber...

Bakan Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" dedi.