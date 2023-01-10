Yargıtay Başsavcısı Şahin'den HDP'nin açıklaması: Terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir

Partinin, bu eylemlerine dava açıldıktan sonra da devam ettiğini kaydeden Bekir Şahin, "Dava açıldıktan sonra 287 aile bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütüyle bağını koparmadığının bir ispatıdır." dedi.

SÜREÇ TAMAMLANDI ARTIK TAKDİR YÜKSEK MAHKEMENİN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Seçime kadar süreç tamamlanır mı?" sorusuna da "Yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibarıyla bitti. Tüm delilerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir Yüksek Mahkemenin." yanıtını verdi.

TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST İTİRAF ETMİŞTİ

Teslim olan PKK'lı teröristler HDP'nin terör örgütü ile olan bağını da itiraf ediyor.

Yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan M.A, emniyette verdiği ifadesinde örgüt hakkında bilgiler paylaşmıştı.

"Kobani olayları" sırasında arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını itiraf eden M.A, örgütün gençlere çok önem verdiğini belirterek, "PKK'nın çok önemsediği bir alan olarak gençlik her zaman ön plandadır. Çünkü hem kırsala geçişler bu alandan olur hem de şehirlerde yapılacak eylem ve etkinliklerde önemli bir gruptur." ifadelerini kullandı.

Gençlik yapılanmasının yasal görünümlü kurumlar altında faaliyet yürüttüğünü belirten M.A, "Bu yasal alanlar dernekler, öğrenci dernekleri/birlikleri, HDP, DBP gibi örgüte yakın siyasi partiler içerisinde başlar. Bu alanlarda öncelikle gençlere sorumluluk verilerek onlara değer verilir. Bu sorumluluklar mahalle temsilciliği, okul temsilciliği gibi sorumluluklardır. Yeterince gayret gösteren gençler arasından öncelikle küçük ve yasal olan eylemlere katılmaları sağlanır. Bu eylemler bildiri dağıtma, basın açıklamasına katılma gibi eylemlerdir." dedi.