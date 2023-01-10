Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.01.2023 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 08:02
    ABONE OL

    Evcil hayvana çip takma zorunluluğu süresi uzatıldı mı? Kedi ve köpeklerde çipin yan etkisi var mı? Çip taktırmama cezası!

    Evcil hayvanlara çip takılması zorunluluğunu getiren yasa gereği son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Yeni yılda çip taktırmayan evcil hayvan sahipleri ceza ödeyecek. Peki, çip taktırmama cezası ne kadar? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kedi ve köpeklerde çipin yan etkisi var mı? Çip taktırmama cezası! Evcil hayvana çip takma zorunluluğu süresi uzatıldı mı?

    Evcil hayvanlara çip takılması zorunluluğunu getiren yasa gereği son tarih 31 Aralık olarak belirlenmişti. Yeni yılda çip taktırmayan evcil hayvan sahipleri ceza ödeyecek. Peki, çip taktırmama cezası ne kadar? İşte detaylar…

    ÇİP HANGİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR?

    Çip uygulaması ile Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle, acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri ile birlikte aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydediliyor.

    ÇİP TAKTIRMA SÜRESİ UZATILACAK MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çip süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" diye cevap verdi.

        ÇİPİN YAN ETKİSİ VAR MI?

        İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

        "Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır. Deri altı uygulanan mikroçip, pasif radyo dalgaları ile çalışmakta olup sürekli aktif değildir."

        "Herhangi bir mikroçip okuyucu ile radyo dalgası gönderildiğinde gönderilen radyo dalgasını yansıtarak çalışmakta olup, hayvana herhangi bir zararı bulunmamakta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı yöntemle kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilmektedir."

        ÇİP TAKTIRMAMA CEZASI NE KADAR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk turda seçim biter!
        Haberler Güncel Evcil hayvana çip takma zorunluluğu süresi uzatıldı mı? Kedi ve köpeklerde çipin yan etkisi var mı? Çip taktırmama cezası!
            SON DAKİKA