Başkan Erdoğan'dan 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalar | CANLI İZLE

Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu'da Esnaf demek, ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat. Ahilik teşkilatının piri hak ile sabır dileyip gelen bizdendir buyuruyor.

İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu günlere getirdiysek darbeci, terör örgütlerinin pençesinden esnaflarımızla kurtardıysak 20 yılda gerçekleştirdiğimiz altyapıyı nasıl esnaflarla tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da esnaflarla birlikte inşa edeceğiz.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının sembolü 2023'te saflarımızı daha da sıklaştırıyor muyuz? Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

Dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen kovid 19 salgını yaşadık. Bunla birlikte küresel Emtia ve gıda tedarik zincirlerinde kırılmalar başladı. Yetmedi, savaşla üstüne bir de enerji krizi eklendi. Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler hayat pahalılığının başını çektiği ciddi krizlerle uğraşıyor. 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediliyor. Türkiye bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başarmıştır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik sinsi oyunlar pervasızlığa dönüştü. Bu tehdidin faiz, Döviz Kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Bu dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Her kesimin, özellikle de esnaflarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık. Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.





ESNAFA MÜJDELERİ PEŞ PEŞ SIRALADI

Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık.



