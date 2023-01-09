Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantı 19.25 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını bildirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar



EYT YAKINDA MECLİS'TE

EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.



Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.

Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 24 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik.

Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da bir dizi programa katılarak, hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik.

Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla bir kez daha şahitlik ettik.

Aynı günün akşamında kadınlarımızla rahmetli Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının müzeye dönüştüğü yerde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Yaklaşık 700 civarında kadınımızla bir arada olduk. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz programla bir araya geldik.

Bu sabah Sakarya Arifiye'den yola çıktık. Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK'ya teslim törenine katıldık. Bu Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Altay tankını, zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme imkanı bulduk. Bir dönem satıldı kapatıldı diye diline doladığı yerdir Arifiye.

RAMİ KIŞLASINI AÇIYORUZ

Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamızı İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Muhalefeti de davet ediyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.

O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.

Cumartesi günü de Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM YOK

Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.

Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.

Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.

ULAŞTIRMA ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK

200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük. Kamu özel ortaklığı yatırımlarında çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız.

Bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 planlarımızı size takdim etmiştim. Geçtiğmiz yıl işçi ve işveren temsilcilerin katılımıyla yürütülen asgari ücrette bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücret hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de istihdamı koruma noktasında kararlıyız.

Asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek önemli bir adım daha attık. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği Ek Gösterge düzenlemesini Meclis'e sunduk.

Madencilik sektöründe bir program kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptık. İş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturan İŞKUR'umuzla 1.4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik.

İşsizlik sigortasından 760 bin vatandaşımızı destekledik. Toplum yararına çalışma programlarıyla 111 bine yakın vatandaşımızın kamu hizmetlerinde değerlendirilmesini sağladık. Sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da genişletecek projelerimizi hayata geçirdik.

Kronik hastalık, ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak, vatandaşlarımıza ve yakınlarına kolaylık sağladık. Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına, küresel değişimlere uygun şekilde yeni istihdam projemizi hazırlıyoruz.

Gençlerimiz başta olmak üzere iş gücümüzün niteliklerini piyasanın ihtiyaçlarıyla bütünleştiren projelerimizi yaygınlaştırıyoruz. Aktif işgücü piyasası programlarını genişleterek mesleki ve işbaşı eğitimini güçlendiriyoruz. Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştirip artırıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı hazırlıkları kapsamında Ankara'daki pekçok sembolik yapının restorasyonunu tamamladık. İstanbul'da 52 türbenin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ülke içinde 117 vakıf eserin restorasyonunu bitirdik.

Kütüphanelerimizden 62'sini yenileyerek hizmete açtık. AVM, garlar, cezaevleri gibi kalabalık mekanlarında kurduğumuz yeni kütüphanelerimizi hizmete sunduk. Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projesiyle 1 milyon evladımızı sinemayla tanıştırdık. Tarihi alanlarımızdaki çalışmaları dünyada rekor olan 700 noktada sürdürerek düzenlemesi biten yerleri ziyarete açtık. Milletimizden büyük ilgi gören Kültür Yolu Festivallerini İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır Konya'da 7 defa gerçekleştirdik.

Turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için okullarımızla otellerimizi eşleştiren projeyi yaygınlaştırarak üç dille eğitime geçtik. TİKA vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkede 1300'ün üzerinde kalkınma projesini gerçekleştirdik.