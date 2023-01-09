Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı! Masada sıcak başlıklar var: EYT, 3600 ek gösterge, seçim tarihi...

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabine Toplantısı'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor. Toplantıda, seçim takvimine ilişkin de görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
EKONOMİ ÖN PLANDA
Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak.
Toplantıda, Başkan Erdoğan, istihdamdan ihracata her başlıkta alınan başarılı sonuçların, yapılan fedakârlıkların ve verilen emeklerin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunu anlatacak.
Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.