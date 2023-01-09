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    • 09.01.2023 17:18
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    Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Masada sıcak başlıklar var: EYT, 3600 ek gösterge, seçim tarihi...

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda görevli bakanların Emeklilikte Yaşa Takılanlar, seçim tarihinin öne alınması ve 3600 ek gösterge konusunda sunum yapmaları bekleniyor. Toplantının ardından milyonlar Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara kilitlenecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı başladı!

    Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı.

    Kabine Toplantısı'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

    KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI | VİDEO İZLE

    Toplantıda, seçim takvimine ilişkin de görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    EKONOMİ ÖN PLANDA
    Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak.

    Toplantıda, Başkan Erdoğan, istihdamdan ihracata her başlıkta alınan başarılı sonuçların, yapılan fedakârlıkların ve verilen emeklerin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunu anlatacak.

    Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum, memur ve asgari ücret zamlarının ardından atılacak yeni adımlar ve terörle mücadelede gelinen son aşamanın masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

        Toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için üretilebilecek politikalar ve seçim takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

        Kabine Toplantısı bugün! EYT, 3600 ek gösterge, seçim tarihi...

        EYT VE YARGI PAKETİ
        Başkan Erdoğan'ın yaş şartı olmayacağını açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi ve EYT ile ilgili tüm detayların da yılın ilk kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

        Toplantıda, kanuni düzenleme ihtiyaçları, meclis çalışmaları ve dış politika konuları da gündeme alınacak.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ayrıntılı sunum yapması öngörülen toplantıda yedinci yargı paketine ilişkin konuların masada olacağı değerlendiriliyor.

            Paketin kabinedeki sunumun ardından TBMM'ye gönderilmesi bekleniyor.

            Sözleşmeliye kadro ve atılacak yeni ekonomik adımların da toplantıda masada olacağı tahmin ediliyor.

            3600 EK GÖSTERGE
            15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor.

            Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

            SEÇİM TARİHİ
            Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.
                Hangi Kredi
                Haberler Güncel Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Masada sıcak başlıklar var: EYT, 3600 ek gösterge, seçim tarihi...
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