Son dakika bu illere şiddetli geliyor! MGM'den kar yağışı ve sel uyarısı! Tarih verildi! 10 Ocak 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Ocak hava durumu...
UZMANLARDAN UYARI!
"Sis İstanbul'da etkisini kaybettiriyor. Bugün İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Hakkari'den Ardahan'a kadar olan kısım da ise yoğun kar yağışı görünüyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış görünmüyor."
ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR!
Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de Kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok. Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul'daki Yağış çok kuvvetli değil." dedi.