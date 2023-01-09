Son dakika bu illere şiddetli geliyor! MGM'den kar yağışı ve sel uyarısı! Tarih verildi! 10 Ocak 2023 HAVA DURUMU

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de Kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok. Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul'daki Yağış çok kuvvetli değil." dedi.