Seçim ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama! 2023 seçimi erkene mi alınacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte 2023 seçim tarihi ve konu hakkında detaylar...
2023 SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir konu hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Burada konuşulan tarihler var. Bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı'mız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidilecek şekilde değerlendirilebilir. Yani bu tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra, bu değerlendirmeler genel başkanlara iletilecek. Ama istiyoruz ki bu iş hazirana kalmasın, hazirandan önce, bayram sonrası inşallah seçime gidelim, sandık milletimizin önüne gelsin, milletimizin iradesi tecelli etsin."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihine ilişkin olarak, "Belki tarihini biraz öne çekerek güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.