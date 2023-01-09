Instagram'da bugün aktif ne demek, ne anlama geliyor? Görünmek istemeyenler dikkat! INSTAGRAM AKİTF ÖZELLİĞİ kapama nasıl yapılır?

Instagram'da yer alan bugün aktif özelliği birçok kullanıcı tarafından merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı.
INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NE DEMEK?
Instagram DM kutusunda kullanıcıların bilgisi olarak yer almakta olan bugün aktif ibaresi, kullanıcının 24 saat içerisinde Instagram'da aktif olduğunu bildirmektedir. Instagram bu özelliğin kullanma seçeneğini kullanıcılara sunmakta bu nedenle isteyen kullanıcılar bu özelliği kapatabilirler.
INSTAGRAM BUGÜN AKTİF NASIL YAPILIR?
Instagram ayarlar kısmına girerek 'bugün aktif' özelliğini kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı zamanda kapatarak bu durumu gizleyebilme imkanı da yer alıyor.