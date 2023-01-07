Manavgat küllerinden doğdu! 1,5 yılda tamamlanan 427 konut sahiplerine teslim ediliyor

TOKİ tarafından yapılan modern villa tarzında yeni evine kavuştuğunu dile getiren Çetin, "Her şey mükemmel oldu. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir ev beklemiyordum. Çok lüks, çok güzel bir ev oldu. Tam içimizi ısıtacak bir ev oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Bakanımız yağmur çamur demeden geldi. Çok emekleri var." dedi.