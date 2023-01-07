Manavgat küllerinden doğdu! 1,5 yılda tamamlanan 427 konut sahiplerine teslim ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlar tamamlandı.
Bir taraftan yeşillendirme çalışması devam ederken bir yandan da yanan evlerin yerine yenileri yapılarak yangının izleri silinmeye çalışılıyor.
YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUTLAR
Yangının hemen ardından TOKİ tarafından bölgede 896 konut, 280 ahırın inşaatlarına başlandı. Tamamlanan 427 konut ve 108 ahır hak sahiplerine teslim edildi.
Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi.