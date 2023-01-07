İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"

6'lı masanın ortaklarından İyi Parti ve FETÖ arasındaki kirli pazarlık ve ilişki İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin itirafıyla bir kez daha ortaya çıktı.
15 TEMMUZ GECESİ FETÖ'YE GÖZ KIRPTIKLARINI İTİRAF ETTİ | VİDEO İZLE
İYİ PARTİLİ BAHŞİ'DEN FETÖ İTİRAFI
Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi.
Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, "DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz." dedi.
BİR TARAFIMIZDAN ASARLAR. BUNU BİRAZ YUMUŞATALIM
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'ye adeta göz kırptıklarını itiraf eden Bahşi, "Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." ifadelerini kullandı.