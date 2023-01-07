İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"

FETÖ'CÜNÜN YEĞENİ BUĞRA KAVUNCU İL BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR

6 benzemezin masasında aday çatışması parti içi mücadelelere de yansıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ocak ayında düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. FETÖ bağlantılarıyla tartışmaların merkezine oturan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tavrıyla CHP'nin de tepkisini çekmişti.

BU SÖZLERİM VEDA DEĞİL

İP'li Kavuncu, parti teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda kararını açıklamıştı.

Kavuncu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim.

Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.