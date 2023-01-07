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    • 07.01.2023 22:19
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    • 07.01.2023 22:19
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    İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"

    6'lı masanın ortaklarından İyi Parti ve FETÖ arasındaki kirli pazarlık ve ilişki İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin itirafıyla bir kez daha ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'ye adeta göz kırptıklarını itiraf eden Bahşi, "Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    15 Temmuz gecesi FETÖ’ye göz kırptıklarını itiraf etti

    6'lı masanın ortaklarından İyi Parti ve FETÖ arasındaki kirli pazarlık ve ilişki İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin itirafıyla bir kez daha ortaya çıktı.

    15 TEMMUZ GECESİ FETÖ'YE GÖZ KIRPTIKLARINI İTİRAF ETTİ | VİDEO İZLE

    İYİ PARTİLİ BAHŞİ'DEN FETÖ İTİRAFI
    Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi.


    Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, "DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz." dedi.



    BİR TARAFIMIZDAN ASARLAR. BUNU BİRAZ YUMUŞATALIM
    15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi FETÖ'ye adeta göz kırptıklarını itiraf eden Bahşi, "Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." ifadelerini kullandı.

        AKŞENER EVDEN ÇIKMADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yakınında oturduğu biliniyor. Akşener hain darbe girişimi sonrası verdiği röportajda, "15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde." ifadelerini kullanmıştı.

        "BAŞIMA BİR ŞEY GELECEK DİYE KORKTUM"
        Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da "Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım" ifadelerini kullanmıştı.

        FETÖ İLE TWEET ÜZERİNDEN KİRLİ PAZARLIK
        Bahşi'nin ilk kez açıkladığı tweet itirafı ise Akşener'in o gece FETÖ ile kirli bir pazarlığa giriştiğini açkça gözler önüne seriyor.

        FETÖ'CÜNÜN YEĞENİ BUĞRA KAVUNCU İL BAŞKANLIĞINI BIRAKIYOR
        6 benzemezin masasında aday çatışması parti içi mücadelelere de yansıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ocak ayında düzenlenecek İstanbul İl Kongresi'nde başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. FETÖ bağlantılarıyla tartışmaların merkezine oturan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tavrıyla CHP'nin de tepkisini çekmişti.

        BU SÖZLERİM VEDA DEĞİL
        İP'li Kavuncu, parti teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda kararını açıklamıştı.

        Kavuncu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
        Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim.

        Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.

        Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul'da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul'un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim.

        KAVUNCU KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
        İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise kapıyı kapatmıştı.

            Katıldığı bir televizyon kanalında, "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.

            AKŞENER GÖREVDEN ALACAK
            Aynı tarihlerde A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını söylemişti.

            Mahmut Övür'den bomba iddia: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak VIDEO


            "AKŞENER, BUĞRA KAVUNCU'YU GÖREVDEN ALACAK"
            Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Ben yarın köşe yazımda yazdım, görevden önümüzdeki günlerde alınacak. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." demişti.

            Konuyu köşesine taşıyan Övür, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

            Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.



            VELİAHT İÇİN SÜRPRİZ ÖTESİ BİR ŞEY
            Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.
            İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

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            ADI FETÖ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
            Kavuncu'nun adı FETÖ iddialarına karışmış, son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu.

            Daha önce İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.



                AKŞENER'İN PRENSİ KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
                Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

                İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

                Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.



                FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
                FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

                Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

                Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.



                Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

                    FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
                    Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada 8 Kasım 2021'de karar açıklanmıştı.

                    FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





                    Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
                        Çok mutlu oldum, gözleme ve çay ikram ettik
                        Haberler Güncel İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye göz kırptıklarını itiraf etti: "Bir tarafımızdan asarlar, bunu biraz yumuşatalım"
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