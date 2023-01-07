Başkan Erdoğan'dan Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor. Başkan Erdoğan konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2021 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Toplamda 300 milyon lira destekte bulunduk, gönüllü vatandaşlarımız ve dernekler aracılığıyla da 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. İnşa ettiğimiz bu evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz.

YÜZDE 66 İNDİRİMLE 2 YIL ÖDEMESİZ

İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir.

Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir. Milletimizden aldığımız destekle hiçbir felakette "Nerede bu devlet" feryadı duymadık. İnsanlarımızın yaralarını sararken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Bizi eleştirenlere en güzel cevabı ekolojik restorasyonla verdik.

VATANDAŞLAR İÇİN YAPILAN KONUTLAR TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlar tamamlandı.

Bir taraftan yeşillendirme çalışması devam ederken bir yandan da yanan evlerin yerine yenileri yapılarak yangının izleri silinmeye çalışılıyor.