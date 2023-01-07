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    • 07.01.2023 19:20
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    Başkan Erdoğan'dan Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 2021'de başlayıp 10. gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen felakette evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Konutlar Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim ediliyor. Başkan Erdoğan konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Manavgat küllerinden doğdu!

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınında evleri yanan vatandaşlar yeni konutlarına kavuşuyor. Başkan Erdoğan konutların anahtar teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    2021 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Toplamda 300 milyon lira destekte bulunduk, gönüllü vatandaşlarımız ve dernekler aracılığıyla da 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. İnşa ettiğimiz bu evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz.

    YÜZDE 66 İNDİRİMLE 2 YIL ÖDEMESİZ
    İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

    Dünyada böylesine bir afet yönetimi gerçekleştiren başka bir ülke yoktur. Her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlıyor. Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir.

    Aslında yaptığımız iş milletin olanı millete vermektir. Milletimizden aldığımız destekle hiçbir felakette "Nerede bu devlet" feryadı duymadık. İnsanlarımızın yaralarını sararken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan bir çalışmayla yanan alanları tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Bizi eleştirenlere en güzel cevabı ekolojik restorasyonla verdik.

    VATANDAŞLAR İÇİN YAPILAN KONUTLAR TAMAMLANDI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonunda Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlar tamamlandı.

    Manavgat küllerinden doğdu!

    Bir taraftan yeşillendirme çalışması devam ederken bir yandan da yanan evlerin yerine yenileri yapılarak yangının izleri silinmeye çalışılıyor.

    YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUTLAR
    Yangının hemen ardından TOKİ tarafından bölgede 896 konut, 280 ahırın inşaatlarına başlandı. Tamamlanan 427 konut ve 108 ahır hak sahiplerine teslim edildi.

    Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi.

        Çalışmaların devam ettiği, yangından etkilenen mahallelerde yaşayanların bazıları yeni evlerine yerleşti bazıları da taşınma aşamasında.

        TAM İÇİMİZİ ISITACAK BİR EV OLDU
        Yangının en etkili olduğu bölgelerden Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çetin, yangında ata yadigarı evini kaybettiğini söyledi.

        TOKİ tarafından yapılan modern villa tarzında yeni evine kavuştuğunu dile getiren Çetin, "Her şey mükemmel oldu. Açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir ev beklemiyordum. Çok lüks, çok güzel bir ev oldu. Tam içimizi ısıtacak bir ev oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Bakanımız yağmur çamur demeden geldi. Çok emekleri var." dedi.

        Pınar Çetin, devletin çok kısa sürede yaralarını sardığını kaydetti. Yeni evini çok beğendiğini aktaran Çetin, kötü günleri geride bıraktıklarını artık daha güzel şartlarda yaşayacaklarını vurguladı.

            EN ÇOK HAMİLE İNEĞİME ÜZÜLMÜŞTÜM
            Ulukapı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Deniz, yangında evini, hamile ineğini ve 30 tavuğunu kaybettiğini söyledi.

            Yangının ardından giyecek kıyafetlerinin bile kalmadığını anlatan Deniz, "Türkiye'nin her yerinden bize destekler geldi. Devletimiz sağ olsun evimizi yaptı. Evimize birkaç gün içerisinde taşınacağız. Mutluyum. 20 yıllık evim yandı. Kiraya mı taşınacağız derken şimdi kendime ait bir evim oldu. Çocuklarımın anıları, resimleri gitti. Evim kadar anılarıma üzüldüm ama en çok da hamile ineğime üzülmüştüm. Can olduğu için ineğime çok gözyaşı döktüm." ifadelerini kullandı.

            Aynı mahallede yaşayan 3 çocuk annesi Havva Pomay, yangında 30 yıllık evini kaybettiklerini, hayvanlarının ise yaylada olduğu için telef olmadığını dile getirdi.

                Evi yandığında "Her şey bitti. Yeniden ayağa kalkabilir miyiz?" diye düşündüğünü aktaran Pomay, "Devletimizden Allah razı olsun. 1 yılda evimizi dikti. İnsanın babası bile bu iyiliği yapmaz. Ben en büyük iyiliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüm. Allah razı olsun bana yeni bir yuva verdi. Ben öksüz büyüdüm. Böyle bir ev hayal edemezdim." diye konuştu.

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