Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nda ilginç diyalog: Otomatik kapısı var... Çok güzel Paris'tekiler gibi

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU: BİZ 2019'DA YÜZDE 70'LE TESLİM ETMİŞTİK

İBB'nin şov yaparak açtığı metronun AK Parti tarafından 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanarak teslim edildiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadelerle gerçeği duyurdu:

"İstanbul genelinde bugün 270 kilometre hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdi. Bizim derdimiz hizmettir ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışlarını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik, aradan dört yıl geçti, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar. Ona da şükür diyoruz, darısı diğerlerinin başına ama devam eden yatırımlara baktığımızda, bu hızla giderse maalesef bunlar onlarca yıl sürecek."