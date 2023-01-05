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    • 05.01.2023 17:35
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    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

    Son dakika haberine göre Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    AJANSLAR
    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.

    Şüphelilerden 3'ünün İstanbul'dan getirildiği belirtildi.

    Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

    Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

    Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

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