Hac kuraları çekiliyor! || 2023 KURA TARİHLERİ TAKVİMİ || Diyanet 2023 Hac kurası SORGULAMA ekranı...

Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
HAC KURALARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Hac kuraları bugün çekiliyor. Kuralar 26 Ocak'a kadar sürdürülecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?
2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." açıklamasında bulundu.