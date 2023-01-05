Başkan Erdoğan talimatı verdi: Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.
Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.