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    • 05.01.2023 08:44
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    • 05.01.2023 09:05
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi: Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi, asgari ücret, memur ve emekliye zam gibi başlıklarda verdiği peş peşe peşe müjdelerle milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Müjdelerde sıra artık gençlerde. Alınan bilgiler göre, gençlerin satın alacağı telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması gündeme geldi. Düzenleme için ilk çalışmalar başlarken; aynı zamanda vatandaşa aylık 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi sürpriz müjdelerin yolda olduğu öğrenildi.

    Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet

    Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.

    Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.

    ÜCRET ALINMAYACAK
    Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.

        UYGULAMA 1 YIL SÜRECEK
        25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.

        GENÇLERE DESTEK
        Gençlere yönelik projeler arasında telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda da bazı çalışmalar yapılıyor.

        Öne çıkan hazırlığa göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Bu da çok önemli bir indirim sağlayacak. Gençler kolaylıkla telefon ve tablet ulaşabilecek.

            Ancak bunun bazı kişiler tarafından kötü niyetli kullanılmasını önlemek için gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.

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